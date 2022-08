Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Der Countdown läuft: Bis Mittwoch noch beim Heimat-Check abstimmen

Wie bewerten Sie die Verkehrssituation in Ihrem Heimatort? Noch zwei Tage lang können Sie beim Heimat-Check abstimmen.

Für den Heimatort abstimmen und vielleicht sogar Geld gewinnen. Was halten Sie zum Beispiel von der ärztlichen Versorgung in Krumbach oder dem Wohnungsmarkt in Leipheim?

Ihre Meinung zählt! Noch bis Mittwoch, 31. August, können Sie sich am Heimat-Check der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten beteiligen. In dieser Umfrage können Sie Ihren Heimatort in 14 Kategorien bewerten: Das reicht von der grundsätzlichen Lebensqualität über den Immobilienmarkt, die Frage nach der Kinderbetreuung oder nach seniorengerechten Wohnen. Auch zu sehr aktuellen Themen im Landkreis, wie der Ärzteversorgung im südlichen Teil oder dem Nahverkehr wollen wir gerne Ihre Meinung hören. Beim Heimat-Check können Teilnehmerinnen und Teilnehmer Geld gewinnen Die Umfrage dauert nur rund fünf Minuten und Sie können zudem 500 Euro gewinnen. Auf www.heimat-check.bayern können Sie abstimmen. Am Schluss gibt es außerdem ein freies Antwortfeld, in dem Sie uns schreiben können, welche Themen Ihnen ein Anliegen sind oder ob Sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge für Ihre Kommune haben. Im Landkreis Günzburg haben bisher 2238 Personen abgestimmt. Damit ist, gerade auch in den kleineren Gemeinden, noch etwas Luft nach oben. Noch zwei Tage lang haben Sie Zeit, abzustimmen. Unsere Redaktion wird danach die Ergebnisse auswerten und präsentieren: Dann können Sie auch sehen, wie Ihr Heimatort im Vergleich mit anderen Kommunen im Landkreis abgeschlossen hat. Machen Sie mit unter www.heimat-check.bayern. Wir freuen uns über jede Antwort. (AZ)

