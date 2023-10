Der Donauradweg wurde vom ADFC mit vier Sternen ausgezeichnet

Der Donauradweg ist vom Allgemeine Deutsche Fahrrad‐Club mit vier Sternen rezertifiziert worden. Was das bedeutet und was die Beteiligten in der Region dazu sagen.

Mit vier von fünf möglichen Sternen hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad‐Club (ADFC) den Donauradweg für seine hohe Qualität ausgezeichnet. „Wir freuen uns über die Auszeichnung durch den ADFC", sagt Bernhard Gmehling, Vorsitzender des Vereins Deutsche Donau Tourismus. Man sehe darin nicht nur eine Bestätigung der hohen Qualität des Radweges, sondern auch der guten Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren über 600 Kilometer und über Stadt‐, Kreis‐ und Landesgrenzen hinweg. Bereits im Jahr 2015 wurde der als „Mutter aller Radfernwege in Deutschland “ bekannte Radweg erstmalig vom ADFC klassifiziert. Seither ist der Donauradweg unter den beliebtesten Radfernwegen in Deutschland zu finden. „All dies ist nur durch ein kontinuierliches Qualitätsmanagement in Zusammenarbeit mit vielen Partnern entlang der Deutschen Donau möglich“, so Sabine Malecha, Geschäftsführerin der Deutschen Donau.

Um die Kriterien zur Klassifizierung des Donauradweges nach den ADFC-Standards zu überprüfen, ist sowohl eine Befahrung der kompletten Route (knapp 600 Kilometer) durch zertifizierte Prüfer des ADFC mit dem Fahrrad, als auch eine im Anschluss durchgeführte Recherche des Angebots erforderlich. Für die Kriterienerfassung des Donauradweges wurde erstmalig eine neue Software des ADFC eingesetzt, die eine standortgenaue Aufnahme der Daten ermöglicht und den Kommunen und Landkreisen detaillierte Informationen zu jedem Standort an der Strecke liefert.

Wegequalität, Sicherheit und Infrastruktur zählen zu den Qualitätskriterien

Auch Übernachtungsmöglichkeiten, Bett & Bike-Betriebe, Gastronomie, Infotafeln oder Abstellanlagen und Rastplätze fließen in die Bewertung mit ein. Dabei nehmen die Prüfer die Perspektive der Radreisenden ein. Der Günzburger Landrat Hans Reichhart betont die Bedeutung des Donauradweges für den Landkreis und unterstreicht dessen Funktion als unverzichtbaren wirtschaftlichen und touristischen Faktor. „Der Radtourismus ist daneben auch ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Mobilität in unserer Region“, so Reichhart. In den vergangenen Jahren wurden im Landkreis Günzburg verschiedene Maßnahmen am Donauradweg umgesetzt. Es wurden Markierungen an Pollern und Schildern ergänzt, um Engstellen auszuweisen. Aktuell läuft zudem ein Projekt zur Förderung von Fahrradreparaturstationen entlang des Donauradwegs. Auch in den nächsten Jahren soll der Donauradweg und dessen Infrastruktur stetig weiterentwickelt werden, um die Qualität des Premiumradwegs noch weiter voranzubringen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich über die hohe Auszeichnung des Donauradwegs und sieht die Stadt in ihren Investitionen darin bestätigt. „Egal, ob auf Radreise oder auf Naherholung vor den Toren unserer Stadt: das Befahren des Donauradwegs oder der Aufenthalt dort beispielsweise an der neu gestalteten Naumündung sind ein Genuss.“ „Wir laden alle ein, den Donauradweg noch dieses oder spätestens nächstes Jahr selbst unter die Pedale zu nehmen“ ergänzt Gmehling. (AZ)