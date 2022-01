Landkreis Günzburg

vor 19 Min.

Der Kreis Günzburg steckt fast 18 Millionen Euro in seine Schulen

Der Landkreis Günzburg investiert heuer kräftig in seine Schulen.

Plus Der Kreis Günzburg steckt viel Geld in seine Schulen. Teuer wird vor allem die Generalsanierung der Realschule in Krumbach. Welche Standorte Lüftungsanlagen bekommen.

Von Walter Kaiser

Die Ausgaben für die Schulen zählen zu den großen Posten im Haushalt des Landkreises. Rund 17,8 Millionen Euro wendet der Landkreis in diesem Jahr für die staatlichen Gymnasien und Realschulen, Förderschulen und Beruflichen Schulen aus. Das entspricht knapp zwölf Prozent des Gesamthaushalts. Nach Abzug staatlicher Fördermittel muss der Landkreis etwa 9,7 Millionen für Personal- und Sachkosten aus der eigenen Kasse bezahlen. Einzelheiten wurden bei der gemeinsamen Sitzung von Schul- und Kreisausschuss erläutert.

