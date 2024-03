Der Landkreis gehört zur Gemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen

Im vergangenen Jahr hatte der Verein das Angebot im Landkreis unter die Lupe genommen. Was die Mitgliedschaft jetzt für die Region bedeutet.

Der Landkreis Günzburg ist im Rahmen eines Festaktes feierlich in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e.V. (AGFK Bayern) aufgenommen worden. Der Verein umfasst eigenen Angaben zufolge mittlerweile 130 Kommunen in ganz Bayern und hat das Ziel, die Radverkehrsförderung als wesentlichen Baustein einer zukunftsfähigen Mobilitätsentwicklung organisatorisch fest zu verankern.

Der Verein unterstützt seine Mitglieder in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Information, Service und Infrastruktur und ist Mittler zwischen Landespolitik, Verwaltung und kommunalen Interessen. In Kombination mit den Austauschmöglichkeiten ist eine Mitgliedschaft ein enormer Gewinn für Kommunen, die ihren Radverkehr nachhaltig verbessern wollen.

Im Rahmen eines Festaktes in München wurde der Landkreis Günzburg zusammen mit elf weiteren neuen Mitgliedern feierlich in die Arbeitsgemeinschaft neu aufgenommen. Dabei nahm Christoph Langer, Abteilungsleiter des Bereichs „Öffentliche Sicherheit und Gesundheit“, dem auch der Themenbereich Radverkehr zugeordnet ist, die Mitgliedsurkunde der Arbeitsgemeinschaft entgegen.

Für den Landkreis bedeutet dies, dass er auch weiterhin auf die Unterstützung der AGFK Bayern zählen kann, um die Handlungsempfehlungen, die bereits im Jahr 2023 bei einer Bereisung des Landkreises durch die AGFK Bayern sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung ermittelt wurden, umzusetzen. Ein wichtiger Schritt dazu ist die Erstellung eines umfassenden Radverkehrskonzeptes für den Alltagsradverkehr, an dem der Fachbereich Mobilität derzeit arbeitet. (AZ)