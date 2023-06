Der Landkreis Günzburg ist beim Tourismus an der Spitze

Das besucherstärkste Gebiet in Bayerisch-Schwaben ist der Kreis Günzburg. Ein Drittel der Übernachtungsgäste kommt aus dem Ausland.

Der Landkreis Günzburg hat sich nach den Jahren der Pandemie in Sachen Tourismus gut erholt: 2022 wurden 893.162 Übernachtungen gezählt, das waren nur 4,3 Prozent weniger als 2019. Der Landkreis ist mit 6893 Übernachtungen pro 1000 Einwohner in Bayerisch-Schwaben das besucherstärkste Gebiet und bei in-, vor allem aber auch ausländischen Gästen sehr gefragt. Der Legoland-Freizeitpark ist ohne Zweife der touristische Treiber, aber auch der Fahrrad- und Wandertourismus erfreut sich zunehmender Beliebtheit und die Region hat durch die Premiumprodukte Donau- und Donautäler-Radweg sowie Donauwald-Wanderweg deutlich an Bekanntheit gewonnen.

Der Blick auf die Herkunft der Übernachtungsgäste zeigt: 65,5 Prozent kommen aus dem Inland, 34,5 Prozent aus dem Ausland und hier vor allem aus der Schweiz, Österreich und den Niederlanden, gefolgt von Italien und der Tschechischen Republik. Und fragt man nach der Buchungsart, ergibt sich, dass Online-Buchungen von Unterkünften in Deutschland stark zugenommen haben. Die vier großen Online-Plattformen (Airbnb, Booking.com, TripAdvisor und Expedia) verzeichneten laut zdnet bundesweit vergangenes Jahr 39,8 Prozent mehr Buchungen als im Vorjahr.

Anschluss über regionales Buchungssystem an die internationalen Portale

Seit 2019 bieten der Landkreis Günzburg und die Stadt Günzburg in Kooperation mit dem Dienstleister OnlineBuchungService GmbH (OBS) Gastgebern im Landkreis Günzburg die Möglichkeit zur Online-Buchbarkeit an. Im Anfangsjahr nutzten 22 Gastbetriebe das Angebot, inzwischen sind 51 Partner über das System online buchbar. Das Serviceangebot von OBS ist für Gastbetriebe individuell nutzbar, das heißt, Gastgeber können flexibel zwischen der kleinsten Variante „online buchbar auf den regionalen Internetseiten www.familien-und-kinderregion.de und www.guenzburg-tourismus.de“ bis hin zum vollumfänglichen Angebot inklusive externer Buchungsplattformen und automatisch generierter Homepage wählen. Im Falle einer erfolgreichen Buchung entsteht eine Provisionszahlung.

Jeannette Welzhofer vom Hotel Hirsch in Günzburg schreibt in der Pressemitteilung: „Das Online-Buchungssystem von OBS bietet nicht nur uns als Hotel, sondern auch unseren Gästen sehr viele Vorteile. Durch ein Online-Reservierungssystem ermöglichen wir einen einfachen und effizienten Weg, ein Zimmer nach Kundenwunsch zu reservieren. Als Hotel können wir durch die Nutzung von OBS Zeit sparen sowie Fehlerquellen und unnötige Arbeiten minimieren.“ Und auch Anja Hauke, die Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim, äußert sich positiv: „Die Stärkung unserer Hotels, Gasthöfe oder Ferienwohnungen sowie die Vernetzung mit diesen lokalen Gastgebern spielte bei der Einführung von OBS eine große Rolle.“

Das Legoland ist ein touristischer Treiber im Landkreis Günzburg

Laut Pressemitteilung der Regionalmarketing Günzburg hat sich der über OBS generierte Umsatz bei Online-Buchungen von anfänglich etwa 200.000 Euro auf inzwischen über 800.000 Euro pro Jahr erhöht. Das Angebot bietet insbesondere kleinen und mittleren Gastbetrieben Chancen, da sie sich mit OBS weder um die Erstellung einer eigenen Homepage kümmern müssen noch um eine eigene Software oder die aufwendige Datenpflege in verschiedensten Buchungsportalen. Wer als Vermieter von Ferienwohnungen, Ferienhäusern oder Gästezimmern, als Betreiber von Pensionen, Gasthöfen oder Hotels sowie Camping- und Wohnmobilstellplätzen Interesse an dem Serviceangebot von OBS hat, kann sich melden bei Monika Rubik oder Franziska Degenhardt bei der Regionalmarketing Günzburg GbR, Telefon 08221/95140, service@landkreis-guenzburg.de, oder bei Anja Hauke, Tourist-Information Günzburg-Leipheim, Telefon 08221/200444, info@tourismus-guenzburg.de. (AZ)