Der Landkreis Günzburg sucht nach Klima-Pionieren

Plus Eine digitale Plattform soll ab Herbst als Instrument dafür dienen, regional die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Die Initiatoren sind zuversichtlich.

Vom "ökologischen Fußabdruck" haben vermutlich schon viele gehört oder gelesen. Je größer er ist, desto mehr CO 2 wird durch eigenes Tun und Handeln an die Umwelt abgegeben. Wie aber kann jeder und jede Einzelne dazu beitragen, weniger klimaschädliche Treibhausgase zu produzieren? Damit haben sich der Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Günzburg, Thomas Steigerwald, und sein Team zusammen mit der Günzburger Werbeagentur Vogele beschäftigt. Herausgekommen ist eine digitale Plattform, die den Anspruch hat, das lokale Bewusstsein für den Klimaschutz zu erhöhen. Das gilt für Privatpersonen und Gewerbetreibende gleichermaßen.

Kürzlich ist die Plattform, die im Herbst voll funktionsfähig an den Start gehen soll, der bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach im Günzburger Landratsamt präsentiert worden. Die CSU-Politikerin war von dem Projekt angetan. Günzburg gehört zu den ersten Landkreisen in Bayern, die mithilfe einer digitalen Plattform das Wort "Nachhaltigkeit" mit Leben erfüllen möchten. Das Digitalministerium fördert diese Initiative. Im Fall von Günzburg mit 300.000 Euro, wie Steigerwald nach unten korrigiert. Während ihres Besuches hatte Gerlach von 470.000 Euro gesprochen.