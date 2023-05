Bürger können ihren individuellen CO₂-Fußabdruck berechnen lassen. Der CO₂-Marktplatz des Landkreises ist eines von zehn Projekten, welches vom Freistaat gefördert wird.

Der Landkreis Günzburg wird zum Klimakreis Günzburg. Aktuell wird eine digitale Plattform entwickelt, mit der Bürger, Unternehmen, Vereine und Institutionen ihre Treibhausgasemissionen berechnen können. Ziel ist es, Möglichkeiten und Anregungen zu schaffen, diese Emissionen zu vermeiden, zu reduzieren und auszugleichen.

Jeder Mensch hinterlässt einen sogenannten CO₂-Fußabdruck, also seine ganz eigene CO₂-Bilanz. Diese gibt an, welche Menge an Treibhausgasen durch unsere Aktivitäten oder Handlungen freigesetzt werden – beispielsweise durch die tägliche Fahrt zur Arbeit oder durch das Reise- oder Essverhalten. Jeder kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und versuchen, seine CO₂-Bilanz so gering wie möglich zu halten. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, dafür wird nun der CO₂-Marktplatz – Klimakreis Günzburg ins Leben gerufen. Auf dieser Internetseite kann zum einen jeder Landkreisbürger aber auch die Unternehmen, Vereine und Institutionen in der Region ihre individuellen CO₂-Fußabdrücke berechnen lassen, und Interessierte erhalten gleichzeitig Informationen, wie diese Emissionen reduziert oder ausgeglichen werden können. Es werden laut Pressemitteilung des Landratsamts Projekte zum Klimaschutz vorgestellt, an denen sich jeder beteiligen kann.

300.000 Euro vom Staatsministerium für den Klimakreis Günzburg

"CO₂ -Marktplatz – Klimakreis Günzburg" ist gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Digitales und steht für eine herausragende Innovation, die einen Mehrwert für Umwelt und alle Landkreisbürger bietet. Bayernweit haben sich mehr als 70 Kommunen mit ihren Projekten beworben. Die CO₂-Plattform des Landkreises Günzburg ist eines von zehn Projekten, das ausgewählt worden ist. 300.000 Euro werden vom Staatsministerium dafür zur Verfügung gestellt.

Vor Kurzem informierte sich die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach am Landratsamt Günzburg über den aktuellen Entwicklungsstand. Projektleiter Thomas Steigerwald (Klimaschutzmanager) und Carolin Haugg vom Landratsamt Günzburg stellten zusammen mit dem Kreativunternehmen Vogele das Projekt vor. "Wir haben bereits viele positive Rückmeldungen erhalten. Jeder kann seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten", sagte Steigerwald. "Wir setzen hier vor allem auf lokale Projekte."

So kann jeder und jede beim CO₂-Marktplatz mitmachen

Nun sind alle Bürger, Unternehmen, Organisationen und Vereine aufgerufen, die Plattform mit Ideen, Aktionen und Ausgleichsprojekten zu gestalten. Der CO₂-Marktplatz lebt laut Pressemitteilung von einem Angebot von Ausgleichsmaßnahmen, welche schon vor dem Start der Internetseite generiert werden müssen. Hierfür sucht der Landkreis noch Partner und Vorreiter, die mit ihrer Firma, ihrer Organisation oder ihrem Verein mitgestalten wollen. In Kürze soll es öffentliche Informationsveranstaltungen für alle Interessierten im Landkreis geben. Die Termine hierfür werden noch bekannt gegeben. Alle, die mitmachen wollen, können schon jetzt über das Kontaktformular auf der Internetseite www.co2marktplatz.de mit den Projektverantwortlichen in Kontakt treten.

Steigerwald sagt: "Ich bin überzeugt, mit dieser einzigartigen Plattform viele Menschen zu bewegen, hier lokal im Landkreis einen wesentlichen Beitrag für das Klima zu leisten. Wir wollen ein Forum schaffen, auf dem sich Bürger zum Thema CO₂ austauschen und gemeinsam Projekte für unsere wunderbare Umwelt schaffen. Hierfür wird es ein Siegel geben, das alle Beteiligten in ihrem Tun bestätigen und auszeichnen soll." (AZ)