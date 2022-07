Landkreis Günzburg

Der Landkreis schaltet eine neue Familien-App frei

Der Landkreis Günzburg will künftig in einer eigenen App Angebote für Familien bündeln.

Von Walter Kaiser

Angebote und Informationen für Familien gibt es im Landkreis zuhauf. Aber wo sind sie zu finden? Städte und Gemeinden weisen im Internet oder mit Broschüren auf ihre Offerten hin, ähnlich halten es die zahlreichen (sozialen) Einrichtungen, freie Jugendhilfe- und Bildungsträger, Vereine oder der Landkreis. Das Landratsamt will nun Wege durch den Dschungel ebnen und im Laufe des September eine Familien-App freischalten. Auf ihr sollen die vielfältigen Angebote für Familien gebündelt werden, um Interessierten die Suche zu erleichtern.

