Der Publikumspreis geht an ein junges Talent

Die Finissage des Kunstvereins Off Art anlässlich des 14. Kunstpreises des Landkreises Günzburg, kurz ARTIK, stand unter einem besonderen Zeichen. Zum ersten Mal wurde bei der alle zwei Jahre stattfindenden Ausstellung ein Publikumspreis vergeben. Die junge Künstlerin Seraphina Söhner aus Dillingen kann sich über den mit 500 Euro dotierten Preis, der vom Kunstverein gestiftet wurde, freuen. In ihrem Bild zum Thema „Imagination“ zeigt sie eine fantasievolle Stadtansicht, die den Betrachter in eine surreale Welt der Fabelwesen entführt. Das Bild zeigt (von links) Susanne Pögl-Aßfalg (2. Vorsitzende Off Art), Preisträgerin Seraphina Söhner und Karen Steifensand (Vorsitzende Off Art). Text/Foto: Pögl-Aßfalg

