Der Seniorenbeirat in Günzburg wählt seinen Vorstand

Bei der konstituierenden Sitzung des fünften Seniorenbeirats hat Günzburgs Oberbürgermeister Jauernig auch zwei neue Mandatsträger begrüßt.

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der in Günzburg lebenden Generation ab dem 60. Lebensjahr und fungiert als Sprachrohr zwischen den älteren Menschen und der Stadt. Elf Beiräte werden jeweils für drei Jahre von den Günzburger Senioren gewählt. Sie arbeiten ehrenamtlich und parteipolitisch neutral. Der bisherige Vorsitzende Gerhard Schöttl, sein Stellvertreter und Pressebeauftragter Gerhard Skrebbas sowie die Schriftführerin Renate Haupeltshofer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu ins Führungsgremium wurde Gudrun Reiter als stellvertretende Schriftführerin gewählt.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der durch die konstituierende Sitzung führte, unterstrich die Bedeutung der demokratisch gewählten Seniorenvertretung für die Große Kreisstadt. In den zurückliegenden Jahren sei es dem Seniorenbeirat gelungen, mit Nachdruck Anliegen der älteren Generation zu thematisieren und selbst Akzente und Themenschwerpunkte zu setzen.

Wegen Corona fielen viele Veranstaltungen des Seniorenbeirats in Günzburg aus

Gerhard Jauernig dankte dabei insbesondere dem wiedergewählten Vorsitzenden Gerhard Schöttl, der durch sein offenes Wesen und seine Persönlichkeit die Arbeit der Interessenvertretung vorantreibe und stets ein geschätzter Ansprechpartner für Verwaltung sowie Günzburgs Seniorinnen und Senioren darstelle.

Für die übergeordneten Themen des Gremiums, die die Entwicklung und Umsetzung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die ältere Gesellschaft umfassen, sollen im Rahmen der nächsten Sitzungen Themenschwerpunkte gefunden werden. Aufgrund von Corona konnte der Seniorenbeirat in den letzten zwei Jahren viele seiner Angebote und Veranstaltungen nicht abhalten. Nach der Wahl wurde mit zuversichtlichem Blick in die Zukunft beschlossen, die im Rathaus stattfindenden Smartphone-Sprechstunden wieder anzubieten. Auch die gut besuchten Informationsveranstaltungen sind wieder in Planung. (AZ)