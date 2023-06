Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Der Storch ist im Landkreis Günzburg ein Meister der Anpassung

Plus Immer mehr Weißstörche brüten und bleiben in der Region. Neue Herausforderungen machen den Vögeln nur wenig aus, solange sie in ihrem Horst bleiben können.

Von Nadine Ballweg

Der Landkreis Günzburg ist bei den Weißstörchen beliebter denn je. Mit etwas Glück erhascht man über den Dächern einen Blick auf eines der Storchenpaare der Region, derzeit sogar noch auf ihre Jungtiere. Dass immer mehr der Zugvögel hier brüten, spricht in vielerlei Hinsicht für den Landkreis und dafür, dass der kluge Meister Adebar gelernt hat, sich mit den Gegebenheiten vor Ort zu arrangieren. Doch anders als ein Bürgermeister des Landkreises freuen sich nicht alle über den Storch auf dem Dach.

Wie viele Störche genau es sich auf den Hausdächern, Mästen und Tankstellen im Landkreis gemütlich machen, ist zunehmend schwer zu sagen, wie Josef Schmid von der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Günzburg berichtet. "Es ist nicht mehr so, dass in einer Gemeinde ein, zwei Brutpaare leben." Geschätzt verteilen sich in diesem Jahr mehr als 50 Paare im Landkreis, allein etwa 20 davon in Burgau. Auch das Jettinger Gewerbegebiet gilt als Storchen-Hotspot. Und das, obwohl sich der Vogel früher vorwiegend in Feuchtgebieten niederließ. Störche sind sehr einfallsreich und passen sich an, begründet Stefan Böhm, Vorsitzender der Kreisgruppe Günzburg des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). In Krumbach nistet beispielsweise ein Storchenpaar auf dem Strommast an der Aral-Tankstelle. Doch auch die hohe Lebenserwartung von bis zu 25 Jahren bedingt die ansteigenden Zahlen, wie Schmid ergänzt: "Die Alten sind da und die Jungen ziehen nach."

