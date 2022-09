Der Zensus ist sinnvoll, aber alles andere als billig

Plus Was bringt die Volkszählung eigentlich für Vorteile? Um die Daten zu erhalten, wird vom Bund und von den Ländern viel Geld ausgegeben.

Wie viele Menschen leben in den Städten und Gemeinden? Gibt es genügend Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger? Werden neue Schulen oder Altenheime benötigt? Um diese und andere Fragen beantworten zu können und dann Planungen darauf abzustimmen, benötigt es konkrete Zahlen. Durch den Zensus stehen verlässliche Einwohnerzahlen der Gemeinden, der Länder und der Bundesrepublik zur Verfügung. Und ohne diese Fakten kann es keine vernünftige Planung geben. Und nicht nur das.