Deshalb finden laut Tüv Süd im Landkreis Günzburg weniger Fahrprüfungen statt

Plus Fahrschulen im Landkreis Günzburg beschweren sich über eine Fehlplanung des Tüv, da nur wenige Fahrschüler Termine für die Praxisprüfung bekommen. Jetzt liegen Zahlen vor.

Im Landkreis Günzburg fiebern Fahrschülerinnen und Fahrschüler auf ihre praktische Prüfung hin und damit endlich auf einen abgeschlossenen Führerschein. Doch das mit der neu gewonnenen Freiheit kann derzeit etwas länger dauern. Wie berichtet, können Fahrschulen aus der Region nur schwer planen. Der Vorwurf: Der Tüv Süd vergebe zu wenig Prüfungstermine für die Bewerberinnen und Bewerber. Von bis zu 50 Prozent abgesagten Terminen haben Fahrschullehrerinnen und -lehrer unter anderem gesprochen und von einer Situation, die bereits seit mehreren Wochen so ist.