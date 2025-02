DGB-Chef Gloning fordert Landrat zu öffentlichem Gespräch über Demokratie auf

Die Migrationsdebatte im Bundestag wirkt auch im Landkreis Günzburg nach. Jetzt hat sich DGB-Kreisvorsitzender Werner Gloning in einem offenen Brief an Landrat Hans Reichhart gewandt und fordert ihn zu einem öffentlichen Gespräch über das Thema auf. Reichhart hatte in einer Umfrage der Süddeutschen Zeitung das Vorgehen von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz verteidigt.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Werner Gloning Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DGB Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis