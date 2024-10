DGB Günzburg will Arbeitszeit neu gestalten

Das Thema „Arbeitszeit“ war der inhaltliche Schwerpunkt der Herbstsitzung Kreisvorstandes Günzburg des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) im Gasthof „Adler“ in Ichenhausen. Wie die Geschäftsführerin des DGB Schwaben, Silke Klos-Pöllinger, die DGB-Gewerkschaften im Landkreis informierte, wurden in Deutschland 2023 1,3 Milliarden Überstunden geleistet. Weit mehr als die Hälfte davon unbezahlt. Die Arbeitsverdichtung und -belastung für Beschäftigte nehme immer mehr zu. Nur sieben Prozent in Arbeitsplätzen mit hoher Arbeitsbelastung gehen davon aus, dass sie ihre Tätigkeit unter den derzeitigen Bedingungen bis zum Rentenalter durchhalten können. Gleichzeitig bräuchten viele Beschäftigte mehr Zeit für Kinderbetreuung, für die Pflege von Angehörigen, für Weiterbildung oder für ehrenamtliches Engagement.

Der DGB werde in Bayern den aktuellen Vorschlägen, unter anderem von der bayerischen Arbeitsministerin Ulrike Scharf, die die Belastung für Beschäftigte noch weiter steigern würden, die Offensive „Arbeitszeit neu gestalten“ entgegensetzen. Damit soll gezeigt werden, wie Arbeit im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Familie gestaltet werden kann. Mit ihrem Appell, dass sich der DGB-Kreis Günzburg auch aktiv an dieser Offensive beteiligen soll, stieß sie auf Zustimmung. Gabi Brenner von der Gewerkschaft IGBCE, Wolfgang Neugebauer, IGBAU, und Helga Springer-Gloning, Verdi, berichteten in der Diskussion von Beispielen, wie negativ sich die Zunahme der Arbeitsverdichtung in auch vor Ort auswirkt und oft „zur Flucht in die Teil­zeit“ führt. (AZ)