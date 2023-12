DGB: Kampagne gegen Bürgergeld ist "primitive Stimmungsmache"

Der DGB-Kreisvorstand sieht das Problem nicht beim zu hohen Bürgergeld. Schuld seien die zu niedrigen Löhne.

Die Kampagne, die derzeit, auch im Landkreis, gegen das Bürgergeld läuft, ist eine "primitive Stimmungsmache". Diese Feststellung trafen die Mitglieder des Günzburger DGB-Kreisvorstandes bei ihrer Jahresabschlusssitzung im Gasthof Zur Traube in Höselhurst.

Für den DGB-Kreisvorsitzenden Werner Gloning ist diese Stimmungsmache Teil einer durchschaubaren Strategie. Die laufe so ab: Als erstes boykottieren die Arbeitgebervertreter in der Mindestlohnkommission eine Anpassung des gesetzlichen Mindestlohnniveaus an die Inflationsentwicklung. Dann nähmen sie diesen zu niedrigen Mindestlohn her, um zu begründen, dass das Bürgergeld zu noch sei und sich deshalb Arbeit nicht mehr lohne. Das sei eine "perfide und schäbige Strategie". Gloning: "Das Problem ist nicht, dass das Bürgergeld, zu hoch ist, sondern dass viele Löhne viel zu niedrig sind. Und das Problem ist die fehlende Tarifbindung vieler Arbeitgeber. Gerade in unserer Region. Damit setzen sie ein Kernelement der sozialen Marktwirtschaft zur Lohnfindung außer Kraft, um Löhne zu drücken."

DGB fordert Arbeitgeber und Parteien auf, der Kampagne entgegen zu treten

Trotz dieser zu niedrigen Mindestlöhne sei die Behauptung falsch, dass Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger ein gleich hohes Einkommen wie Arbeitende hätten. Selbst mit einem Niedriglohn habe man mit Vollzeitarbeit ein spürbar höheres verfügbares Einkommen wie mit Bürgergeldbezug. Der DGB-Kreisvorstand fordert deshalb Arbeitgeber, CSU, FDP und die Freien Wähler in der Region auf, der "unanständigen Kampagne gegen das Bürgergeld" im Interesse des sozialen Friedens in der Region, entschieden entgegen zu treten und sich auch dagegen zu wenden, dass Arbeitslose "als arbeitsscheu und faul" diffamiert werden.

Die stellvertretende DGB-Kreisvorsitzende Gabriele Brenner hofft, dass die eine oder der andere Weihnachten nutzt, um darüber nachzudenken. "Nötig wär's", findet Brenner. (AZ)

