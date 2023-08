DGB-Kreis in Günzburg mahnt, der AfD entschiedener entgegenzutreten

Die Dachgewerkschaft nimmt den Antikriegstag dafür her, auf das Erstarken demokratiefeindlicher Kräfte hinzuweisen. Dazu trage auch falsches Verhalten von Politikern bei.

Am 1. September 1939 begann Deutschland mit dem Überfall auf Polen den 2. Weltkrieg. 70 Millionen Tote und unsagbares Leid waren die Folge. Daran erinnert der DGB jeweils am 1. September mit dem Antikriegstag. Der DGB-Kreis Günzburg stellt in seinem diesjährigen Aufruf zu diesem Tag die Frage: „Wie konnte es damals so weit kommen und kann das wieder passieren?“ in den Mittelpunkt.

Der Aufruf zitiert dazu den Schriftsteller Erich Kästner, der feststellte: „Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat."

Gloning: AfD-Schneeball darf nicht zur Lawine werden

Für den DGB-Kreis ist, mit Blick auf die Erfolge der AfD unübersehbar: Der „Schneeball rollt wieder und ist schon wieder sehr groß“. Und folgert in seinem Aufruf daraus: „Jetzt handeln. Sonst kann es wieder zu spät sein."

In dem Aufruf werden alle Demokratinnen und Demokraten dazu aufgerufen, „der AfD, die im Landkreis Günzburg überdurchschnittlich gute Wahlergebnisse erzielt, konsequenter und entschiedener entgegenzutreten als bisher“. Und es wird eine Politik gefordert, die die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft überwindet. So könne der Nährboden für Rechtsextremisten ausgetrocknet werden. Außerdem sollen alle demokratischen Politikerinnen und Politiker unterlassen, AfD-Parolen zu übernehmen. Wer das mache, wie Landes- und Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, handele verantwortungslos und „schaufelt Wasser auf die Mühlen der Demokratiefeinde“. (AZ)