Die Arbeitslosigkeit liegt bei knapp über zwei Prozent

Der Landkreis Günzburg hat deutschlandweit eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten. Der Fachkräftemangel ist in der Region sehr hoch.

Im Oktober waren 1571 Menschen im Landkreis Günzburg arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat waren das 36 Personen oder 2,2 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote bleibt mit 2,1 Prozent auf dem Niveau des Vormonats, ist aber um 0,4 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

"Wir haben seit längerer Zeit im Landkreis Günzburg, im Vergleich zu anderen Landkreisen deutschlandweit, eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten“, informiert Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ist auch im Monat Oktober enorm. Im aktuellen Monat haben sich 558 Menschen neu arbeitslos gemeldet, 235 Personen kamen aus der Erwerbstätigkeit. Insgesamt beendeten 590 Personen ihre Arbeitslosigkeit, hiervon haben 188 eine Beschäftigung aufgenommen. Seit Jahresbeginn haben sich 5298 Menschen aus dem Landkreis Günzburg arbeitslos gemeldet und 5207 wieder abgemeldet.

Fachkräftemangel im Landkreis Günzburg ist sehr hoch

„Im Berichtsmonat konnten 152 Kundinnen und Kunden eine Aus- oder Weiterbildung beginnen, denn die Anforderungen in den Berufen verändern sich stetig und mit jeder Fortbildung erhöhen sich die Chancen für einen dauerhafte Arbeitsaufnahme erheblich“, berichtet Richard Paul. „Nur bei jeder 5. bei der Arbeitsagentur gemeldete Stelle sucht ein Arbeitgeber eine Hilfskraft. Der Fachkräftemangel ist in unserer Region entsprechend sehr hoch. Auch für Beschäftigte und Berufsrückkehrende bieten wir Gespräche an, um zu beraten wie sich die eigene berufliche Reise weiterentwickeln kann. Ein Termin bei unserer Berufsberatung für Erwachsene bringt weiter.“

Von den insgesamt 1571 Arbeitslosen sind bei der Arbeitsagentur aktuell 902 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 21 oder 2,3 Prozent weniger als im Vormonat und 129 oder 16,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter Günzburg sind derzeit 669 arbeitslose Personen gemeldet. Das sind 15 oder 2,2 Prozent weniger als vor einem Monat und 155 oder 30,2 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Günzburg 363 (minus 9 zum Vormonat, plus 127 zum Vorjahr) erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Davon waren 153 (minus 5 zum Vormonat, plus 97 zum Vorjahr) arbeitslos.

Von den Arbeitgebern wurden im Oktober 213 neue Arbeitsstellen gemeldet, 54 mehr als im September. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 1306 freie Arbeitsplätze gemeldet. Von den gemeldeten offenen Stellen waren rund 59 Prozent auf Facharbeiterniveau, 18 Prozent für Spezialisten/Experten und 23 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben. In diesen zehn Bereichen wird am häufigsten Personal gesucht: Post- und Zustelldienste, Lager, Maschinenbau, Metallbearbeitung, Schweiß- und Verbindungstechnik, Bauelektrik, Verkauf, Kraftfahrzeugtechnik, Gesundheits- und Krankenpflege und Büro- und Sekretariat. (AZ)