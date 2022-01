Landkreis Günzburg

Die Bürgermeister wollen auf der A8 größtmögliche Sicherheit und Lärmschutz

Über mehrere Kilometer hinweg liefern sich mehrere Lastwagen auf drei Fahrspuren der A8 zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau ein sogenanntes Elefantenrennen. Eine Resolution fordert nun ein Überholverbot für Lastwagen an Steigungen und ein Tempolimit.

Plus In einer gemeinsamen Resolution fordern auch die Bürgermeister von Günzburg, Burgau und Jettingen-Scheppach ein Tempolimit auf der A8 und ein Lastwagen-Überholverbot. Was dahinter steckt.

Von Bernhard Weizenegger

Auf der A8 zwischen Adelzhausen und Günzburg soll es durchgehend ein Tempolimit von 130 und ein Überholverbot für Lastwagen an Steigungen geben. Mit diesen Forderungen einer Resolution aller Anrainer-Bürgermeister der A8 müssen sich zum Jahresbeginn der neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP), die Minister der Bayerischen Staatsregierung und etliche Bundes- und Landtagsabgeordnete beschäftigen. Die Bürgermeister sind mit der derzeitigen Situation unzufrieden und fürchten um die Sicherheit der Bürger.

