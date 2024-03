Landkreis Günzburg

vor 52 Min.

Die Burgauer Realschule hat nun auch eine Wertebotschafterin

Plus Vertrauensschüler und Wertemuffins: Francesca erklärt, wie sie zu ihrer Rolle gekommen ist und welche Ideen sie umsetzen will.

Von Elly Ventroni

Francesca Peluso, die die 8. Klasse der Markgrafen-Realschule in Burgau besucht, hat neuerdings eine besondere Aufgabe: Sie ist Wertebotschafterin der Schule. "Wir vermitteln gute Werte wie Respekt und Toleranz", erklärt die 13-jährige Schülerin aus Röfingen. Schulleiter Michael Kühn, der sich wesentlich dafür eingesetzt hat, dass es einen solchen "Moralvermittler" auch an seiner Schule gibt, führt aus: "Das Projekt gibt es nun schon seit sechs Jahren an den bayerischen Schulen. Hier hatten wir aber noch niemanden und man will ja nicht hinterher sein." Im Landkreis gibt es auch an der Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg Wertebotschafter.

Kühn berichtet, dass er unter den Lehrern nachgefragt habe, wer denn engagiert sei und wem die Vermittlung von Werten am Herzen liegen könnte. Da sei die Wahl auf Francesca und eine andere Schülerin gefallen. Die beiden hätten sich anschließend geeinigt, dass Francesca auf die Ausbildungswoche fährt, sie die Umsetzung der dort gesammelten Anregungen aber als Team angehen. Damit habe sie auf jeden Fall schon weitere Unterstützung, wie Kühn betont.

