Die Fastenzeit bewusst gestalten: So nimmt man gesund ab

Brunhilde Schweiger, Ernährungsexpertin bei der AOK Günzburg, gibt Tipps für ein schrittweises Abnehmen. Manchmal werden schon in der Kindheit Fehler gemacht.

Während der Fastenzeit üben viele Menschen hierzulande bewusst Verzicht, oft aus religiösen Motiven. Manche nehmen die sechs Wochen (gerade nach einer Faschingszeit mit ungesundem Konsum) als Einstieg in die Gewichtsreduktion und schränken sich beim Essen ein. Andere lassen bestimmte Gewohnheiten ganz oder teilweise weg, wie die Nutzung von Fernsehen, Internet und Social Media. "Anlässlich der Fastenzeit lohnt es sich, beim Thema Essen über eine bewusste nachhaltige Veränderung statt eines radikalen kurzzeitigen Verzichts nachzudenken", so Brunhilde Schweiger, Ernährungsexpertin bei der AOK in Günzburg. Für sie kommt es bei einer gesunden Ernährungsweise nicht nur darauf an, was wir essen, sondern auch wie.

Sattessen ist wichtig, gerade beim Abnehmen

Es kann sehr hilfreich sein, vor dem Essen die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken und sich zu fragen, ob man im Moment tatsächlich Hunger hat. Brunhilde Schweiger rät, bei den ersten Anzeichen von Hunger erst einmal zu kalorienfreien Durstlöschern zu greifen, um sicher zu sein, dass man nicht Hunger mit Durst verwechselt. "Lässt man den Hunger andererseits zu groß werden, verleitet dies oft zu sehr schnellem Essen", so die Ernährungsexpertin. Gerade bei einem zügigen Esstempo bestehe jedoch die Gefahr, sich zu überessen. Umso wichtiger sei es, eine Mahlzeit entspannt zu beginnen, gründlich zu kauen und zwischen den einzelnen Bissen immer wieder eine Pause einzulegen, um die Anzeichen von Sättigung wahrzunehmen, die der Körper sendet.

Sättigung kann man laut der AOK-Expertin trainieren

"Bei einer dauerhaften Ernährungsumstellung ist es wichtig, sich satt zu essen und das Gefühl für Hunger und Sättigung zu trainieren", erklärt Schweiger. Denn der Körper meldet erst mit etwa 15 bis 20 Minuten Verzögerung, dass der Magen gefüllt ist. Das Sättigungsgefühl hänge von mehreren Faktoren ab. Da ist zum einen die gegessene Menge, das heißt das Volumen einer Mahlzeit. So füllt etwa nach Auskunft der AOK-Expertin eine warme Gemüsesuppe gut den Magen und hinterlässt bei den meisten Menschen ein Gefühl der Zufriedenheit. "Leider sind gerade viele Übergewichtige bereits im Kindesalter dazu erzogen worden, stets den Teller leer zu essen und haben sich so immer weiter von einer intuitiven Essweise entfernt", sagt Schweiger. Sie rät zudem, drei Mahlzeiten täglich einzuhalten und nicht zwischen den Mahlzeiten zu snacken. Es sei gesünder und habe sich auch beim Abnehmen bewährt, eine ausreichend lange Pause von mehreren Stunden einzuhalten, bis man das nächste Mal etwas isst.

Ein leckeres Rohkostrezept für die Fastenzeit 1 / 1 Zurück Vorwärts Leckerer und gesunder Rohkostsalat (Grundrezept für 4 Portionen)



500 g Knollensellerie, gelbe oder rote Rüben

250 g Apfel

1-2 TL geriebener Meerrettich und / oder

50 g gehackte Wal- oder Haselnüsse

2-3 EL Zitronensaft oder Apfelessig

2-4 EL Sauerrahm oder 2 EL Öl

Salz und Honig zum Abschmecken

fein gewiegte Kräuter nach Belieben



Gemüse und Äpfel waschen und putzen. Dann die Salatsoße aus Rahm oder Öl, Zitronensaft oder Essig, Gewürzen und Kräutern mischen und abschmecken. Gemüse und Apfel grob raspeln und rasch unter die Salatsoße mischen.



Tipp: Meerrettich passt besonders gut zu roten Rüben, Sauerrahm besonders gut zum Sellerie.

Vor allem Rohkost sei laut Schweiger gut zum Sattessen beim Abnehmen. Das erleichtere es, bewusst auf die Sättigung zu achten. Sie empfiehlt ein Rohkostrezept, das sich gut zum Einüben des Sättigungsgefühls eignet. (AZ)