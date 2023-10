Die fleißigsten Radler beim Stadtradeln werden geehrt

Die Ergebnisse des Vorjahres wurden beim Stadtradeln noch einmal übertroffen. Auch die teilnehmenden Schulen schafften tolle Resultate.

Beim Stadtradeln im Sommer haben im Landkreis Günzburg insgesamt 1626 aktive Radfahrerinnen und Radfahrer knapp 379.000 Kilometer erradelt. Elf Schulen erzielten beim Schulradeln ein ausgezeichnetes Ergebnis von knapp 80.000 Kilometern. Die erfolgreichsten Teilnehmer, Kommunen und Schulen wurden jetzt von Landrat Hans Reichhart geehrt.

Landrat Reichhart war von den Ergebnissen begeistert: „Die erfolgreiche Bilanz verdeutlicht, dass die Bedeutung des Radfahrens im Alltag im Landkreis Günzburg zunehmend wächst. Die Ergebnisse des Vorjahres konnten in allen Bereichen deutlich übertroffen werden.“ Insgesamt standen 130.000 Kilometer mehr als im Jahr 2022 zu buche. Bei dem Wettbewerb geht es darum, an 21 Tagen möglichst viele Alltagswege auf dem Rad zurückzulegen. „Natürlich steht beim Stadtradeln aber auch der Spaß am Radfahren im Vordergrund, egal ob alleine, oder in der Gruppe.“

Evelyn Schreyer, Leiterin des Fachbereichs Mobilität am Landratsamt Günzburg, ist sich sicher, dass die Vorteile des Radfahrens im Alltag durch die Teilnahme am Stadtradeln deutlich wurden: „Das Fahrrad ist auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen ein optimaler Begleiter und lässt sich oft besser in den Alltag integrieren als gedacht.“ Die VR-Bank Donau-Mindel unterstützt die Gewinner des Schulradelns mit einer Spende in Höhe von 250 Euro. (AZ)

