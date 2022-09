Die Freibad-Saison im Kreis Günzburg endet mit rekordverdächtigen Zahlen

Plus Der Sommer ist fast vorbei, die Freibäder schließen. Wie sich das Wetter auf die Besucherzahlen im Kreis Günzburg ausgewirkt hat und welche Folgen die Energiekrise für die Freibäder hat.

Der sonnigste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen 1951 durch den Deutschen Wetterdienst neigt sich dem Ende entgegen. Mit durchschnittlich 820 Sonnenstunden wurde sogar der Rekord-Sommer 2003 übertroffen. Während die Natur unter der Hitze litt, konnten sich die Freibäder über die Temperaturen und zahlreiche Besucherinnen und Besucher freuen. So fällt das Fazit im Landkreis Günzburg aus.