Die größten Feste und Veranstaltungen 2025 im Landkreis Günzburg

Das neue Jahr ist nur wenige Stunden alt, doch die ersten Höhepunkte warten bereits im Veranstaltungskalender. Bereits in wenigen Tagen geht es los mit der Faschingssaison 2025 und dort mitten hinein fällt die vorgezogene Bundestagswahl. Doch auch Spaß und Geselligkeit kommen dieses Jahr nicht zu kurz: In dieser Übersicht finden Sie sowohl die Termine für traditionelle Großveranstaltungen, als auch Besonderheiten, die 2025 in den Städten und Gemeinden im Landkreis anstehen. Die nachfolgenden Veranstaltungen und Festlichkeiten sollen einen groben Überblick bieten und sind nicht vollständig.

Januar: Das Jahr startet wortwörtlich mit Pauken und Trompeten, und zwar beim Gala-Konzert des Schwäbischen Jugendblasorchesters (SJBO) am 6. Januar im Forum am Hofgarten in Günzburg. Am selben Tag müssen die Kicker der TSG Thannhausen und der SC Bubesheim ran: Sie spielen um die Meisterschaften des Fußballkreises Donau in Höchstädt.

Welche Garde im Landkreis Günzburg tanzt am tollsten? Das wird sich beim Landkreiswettbewerb Garde am 18. Januar zeigen, der in Offingen stattfindet.

In Krumbach ist es wieder Zeit für den Nostalgieball. Foto: Augsburger Allgemeine

Februar: Der Monat steht nicht nur im Zeichen des Faschings, etwa beim Nostalgieball am 1. Februar im Krumbacher Stadtsaal. Am 23. Februar finden die vorgezogenen Wahlen zum Deutschen Bundestag statt. Aber auch kulturell ist diesen Monat einiges geboten - etwa mit dem Orchester der Gymnasien Schwabens, das am 7. Februar in Günzburg gastiert. Mit einem neuen Gastgeber gehen ab Februar auch die Synagogengespräche im Haus der Begegnung Ichenhausen weiter: Am 5. Februar spricht als Nachfolger von Rafael Seligmann erstmals der Augsburger Literaturprofessor Klaus Wolf mit Bischof Bertram Meier.

Die Reihe der Synagogengespräche in Ichenhausen wird mit einem neuen Gastgeber 2025 fortgesetzt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

März: Gute Musik hören und dabei Gutes tun - darum geht es am 16. März im Günzburger Forum. Blasmusik vom Feinsten mit Blech & Co. steht dann auf dem Programm, und wie in jedem Jahr findet der Abend als Benefizkonzert für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, statt.

Im Leipheimer Zehntstadel ist am 27. März die Weißenhorner Kabarettistin Kathi Wolf zu Gast mit ihrem Programm „Klapsenbeste“.

Die zweite Saison im Peppa Pig Park Günzburg beginnt im April. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

April: Am frühen Morgen des 4. April 1525 verließ das Heer unter Georg Truchsess von Waldburg die Stadt Ulm und zog Richtung Leipheim. Es bestand aus 9500 Mann, darunter 1500 schwere Reiter, und führte Dutzende Geschütze mit. Am 4. April 2025 ist der 500. Jahrestag der Schlacht am Biberhaken. Zum Gedenken wird um 16 Uhr eine Führung am Schauplatz der Schlacht am Biberhaken angeboten. Danach findet ab etwa 17.15 Uhr eine Gedenkveranstaltung am Bauernkriegsmahnmal an der B10 statt.

Freizeitpark-Fans können sich den 5. April 2025 schon mal im Kalender anstreichen: An diesem Tag öffnen der Peppa-Pig-Park und das Legoland in Günzburg dieses Jahr ihre Pforten für die Sommersaison.

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Autenried: Zu diesem Jubiläum sind von 11. bis 13. April 2025 Party, Familiennachmittag und ein Hoffest der Brauerei geboten.

Gartenfreunde sollten sich den 26. April 2025 vormerken, denn an diesem Tag plant die Stadt Ichenhausen eine Pflanzentauschbörse. Die Stadt Ichenhausen plant für den 26. April 2025 eine Pflanzentauschbörse. Stauden, Kräuter und Zimmerpflanzen können dabei getauscht werden. Ein buntes Rahmenprogramm wird ebenfalls bereits geplant.

Im Forum am Hofgarten feiert die Joe Gleixner Big Band ihr großes Jubiläum. Foto: JG

Mai: Nach dem Erfolg der Premiere werden auch 2025 wieder Historische Festtage auf Schloss Neuburg an der Kammel stattfinden. Vom 1. bis 4. Mai 2025 und damit diesmal an vier Tagen sollen sich die Pforten zu einer längst vergessenen Zeit mit Abenteuern, Magie und Geschichten öffnen.

Die Triathleten kämpfen am 10. Mai 2025 wieder um Medaillen beim 9. Günzburger Cross-Triathlon. Auch Kinder und Jugendliche gehen in einem eigenen Wettbewerb wieder auf die bekannte Strecke im Günzburger Norden. Neu in diesem Jahr ist eine eigene Gravelwertung - wer will, kann also auch mit dem Gravel-Bike an den Start gehen.

Das Fest der Kulturen in Leipheim findet dieses Jahr am Mehrgenerationenhaus statt, und zwar am Samstag, 17. Mai 2025, von 12 bis 19 Uhr. Leipheimer Kinder vom Mitmachzirkus MiMa werden ihr Können zeigen. Ebenfalls am 17. Mai 2025 wird in Günzburg ein Jubiläum gefeiert: Die Joe Gleixner Big Band feiert im Forum am Hofgarten ihr 20-jähriges Bestehen.

Vom Mai bis in den Juni hinein wird in Deubach ein runder Geburtstag gefeiert: 700 Jahre Deubach gilt es vom 30. Mai bis 1. Juni 2025 zu begehen. Außerdem hat die Stadt Ichenhausen am 31. Mai ihre Partnerstädte aus Frankreich zu Gast, der Festakt 30 Jahre Städtepartnerschaft Changé/St. Germain le Fouilloux / Ichenhausen wird in der Synagoge stattfinden. Abends geht die Feier dann im Musikheim Hochwang weiter.

Ebenfalls vom Mai in den Juni hinein, 31. Mai bis 1. Juni 2025, feiert die Feuerwehr Scheppach ihr 50-jähriges Bestehen.

Das zweite Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen findet in Wattenweiler statt. Foto: Reinhold Radloff

Juni: Ein buntes Fest für alle Sinne mit über 50 ausgewählten Aussteller aus ganz Schwaben, die keine Massenware anbieten, sondern Kreatives aus eigener Werkstatt und handgefertigte Unikate. Beim Kräutertag in Burtenbach am 1. Juni 2025 dreht sich alles um das Kraut.

Die Wattenweiler Festtage vom 19. bis 22. Juni 2025 starten mit einem besonderen Event: Am 19. Juni findet das zweite Bayerische Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen statt. Außerdem steht eine Partynacht mit den Dorfrockern, das schwäbische Böllerschützentreffen und der Wattenweiler Blasmusikcup sowie das 50. Bezirksmusikfest an diesem Wochenende an.

Günzburg lädt zum Guntiafest ein – einem Fest, das Tradition und Moderne verbindet. Zwei Tage lang verwandeln sich der historische Marktplatz und die Altstadtgässchen in eine lebendige Festmeile für Groß und Klein, und zwar am Samstag, 28. Juni und Sonntag, 29. Juni 2025.

Der Landkreislauf findet dieses Jahr in Ellzee statt. Foto: Matteo Komm (Archivbild)

Juli: Am 5. Juli 2025 findet der Landkreislauf dieses Jahr in Ellzee statt, Beginn ist um 14 Uhr.

Seit mehr als 200 Jahren sind immer noch die Kinder die Hauptakteure des Leipheimer Kinderfests, das in diesem Jahr vom 12. bis 14. Juli 2025 (Samstag bis Montag) gefeiert wird. Neben Spielen, Tänzen und Umzügen der Kinder charakterisiert der Festplatz am Donauufer dieses Leipheimer Großereignis, das auch in das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde.

August: Die fünfte Jahreszeit hat in Günzburg einen besonderen Platz: Das Günzburger Volksfest begeistert Jahr für Jahr seine Besucher. Eröffnet wird das Fest mit einem prächtigen Festumzug am Freitag, zehn Tage lang verwandelt sich der Festplatz am Donaustrand in eine bunte Feiermeile. Der Termin für 2025 ist 8. bis 17. August.

September: Die Deubacher Schützen sind im September dran mit dem Feiern, sie freuen sich über 100 Jahre Schützenverein. Die Feierlichkeiten sind vom 29. bis 30. September 2025 vorgesehen.

Oktober: Aus Anlass der 1250 Jahre alten Städtepartnerschaft mit Knöringen/Pfalz gibt es am 17. Oktober 2025 einen Schwäbisch-Pfälzischen Abend in der Kapuziner-Halle. Das Unterhaltungsduo „GardenParty“ aus der Partnergemeinde Knöringen/Pfalz tritt ab 20 Uhr in Burgau auf. Das Publikum darf sich sowohl auf die größten Hits aller Zeiten als auch auf die größten deutschen Schlager freuen.

Der Leonhardiritt in Ichenhausen ist immer ein besonderes Erlebnis. Foto: Alexander Kaya

November: Der Monat startet mit dem traditionellen Leonhardiritt in Ichenhausen, dieses Jahr am 2. November 2025. Für das Günzburger Legoland endet in diesem Monat traditionell die Sommersaison, am 9. November 2025 ist das Saisonfinale, auch im Peppa Pig Park.

Dezember: Einen Rückblick aufs Jahr 2025 gibt es mit Kabarettist Django Asül in der Burgauer Kapuziner-Halle, und zwar am 9. Dezember. Und auch dieses Jahr wird zum Abschluss wieder im Oberrieder Weiher gebadet: Das Silvesterschwimmen 2025 steht traditionell zum Finale an. (AZ)