Die Günzburgerin Emma Sommerkorn ist 100 Jahre alt geworden

Ihre Ausbildung als Kindergärtnerin hat die 100-Jährige aus Günzburg mitten im Zweiten Weltkrieg begonnen. Was es am persönlichen Festtag im Altenheim gab.

Im Wahl-Linderschen Altersheim in Günzburg hat Emma Sommerkorn kürzlich ihren 100. Geburtstag gefeiert. Geboren wurde die Jubilarin in Fürstenfeldbruck. Als jüngste von drei Geschwistern wuchs sie dort auf, bis die Familie Anfang der 1930er-Jahre nach Günzburg umzog. Hier besuchte sie die Volksschule und nach deren Abschluss die Handarbeitsschule. Ihre Berufsausbildung machte sie im Kindergärtnerinnen-Seminar in Friedberg von 1941 bis 1943. Sie arbeitete als Kindergärtnerin in Aletshausen und Burtenbach, bis ihr Pfarrer Kuhr die Leitung des neu aufgebauten, evangelischen Kindergartens in Günzburg anbot.

An ihrer Arbeitsstelle lernte sie auch den Witwer Heinz Sommerkorn kennen und lieben, den sie 1955 heiratete und dadurch auf einen Schlag Mutter dreier Kinder wurde. Zwei weitere, gemeinsame Kinder kamen hinzu, sodass es im Hause Sommerkorn immer sehr lebendig war, da auch die Freundinnen und Freunde der Kinder stets willkommen waren.

Reisen war die Leidenschaft der nun 100-jährigen Günzburgerin

Nach der Pensionierung des Ehemanns unternahmen die beiden häufig Reisen, vorzugsweise in den Alpenraum. Diese Leidenschaft wurde jäh unterbrochen durch den Tod des Ehepartners 1984. Mittlerweile war die Enkelschar auf neun angewachsen und Oma Emma eine begehrte Unterstützung für die Familien der fünf Kinder. Ihr besonderes Geschick bei Töpfer- und Bastelarbeiten brachte sie auch in Kontakt mit dem Wahl-Linderschen Altenheim, in dem sie Bastelkurse für Seniorinnen und Senioren anbot. Da sie die Einrichtung gut kannte, entschloss sie sich 2006 selbst in diese einzuziehen. Dort konnte sie nun mit Lieblingstorte und einem Gläschen Sekt ihren Hundertsten feiern. Leider durfte coronabedingt nicht die ganze Familie daran teilnehmen. Und auch jenseits der Verwandtschaft gab es Glückwünsche - etwa vom Oberbürgermeister, dem Landrat und dem Ministerpräsidenten. (AZ)