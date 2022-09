Die Inflation ist bei den Menschen spürbar angekommen

Plus Der Krieg in der Ukraine lässt Energie- und Lebensmittelpreise seit Monaten deutlich anziehen. Finanzexperte Alexander Jall gibt eine Einschätzung zur Entwicklung der Inflation.

Die Inflation ist rasant angestiegen. Auch im Kreis Günzburg machen sich die Menschen Sorgen, dass ihre Kaufkraft schwindet. Was ist das Geld noch wert, wie entwickelt sich die Inflation weiter und kann der Staat gegensteuern? Alexander Jall, Vorstandssprecher der VR-Bank Donau-Mindel, gab in einem vom CSU-Kreisverband Günzburg organisierten Vortrag einen Ausblick auf die inflationäre Entwicklung.