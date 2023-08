Die Junge Union im Landkreis Günzburg steht zu Stefanie Wagner. Bei der Kreishauptversammlung wird die Vorsitzende für die dritte Periode gewählt.

Der Kreisverband der Jungen Union (JU) Günzburg hielt jüngst im Kulturzentrum Gundremmingen seine turnusgemäßen Neuwahlen ab. Neben der politischen Prominenz der Region waren auch Gäste aus den befreundeten JU-Verbänden sowie der JU-Bezirksvorsitzende Manuel Knoll und die Landtags- und Bezirkstagskandidaten der CSU vor Ort. Die amtierende JU-Kreisvorsitzende Stefanie Wagner berichtete über die umfangreichen Aktivitäten der letzten beiden Jahre. Das überzeugte die Mitglieder, weshalb Wagner für die dritte Amtsperiode wiedergewählt wurde.

Der Vorstand der Jungen Union im Landkreis Günzburg ist neu aufgestellt. Das Foto zeigt Vorsitzende Stefanie Wagner und Stellvertreterin Susanne Wohlhöfler. Foto: Johannes Kaltenegger

So war die Junge Union in den Bereichen politische Arbeit, Betriebsbesichtigungen, Unternehmensaustausch, gelebte Tradition (Volksfeste, Landkreislauf), Friedensdemo und bei Hilfsprojekten vor Ort aktiv. Auch das gesellige Beisammensein kam nicht zu kurz. Sehr erfreulich sei, so Stefanie Wagner, dass sie mit Susanne Wohlhöfler auf der CSU-Schwabenliste für den Bayerischen Landtag und Bezirkstag kandidieren. Im Weiteren betonte sie: „Zusammen mit unserer Kreistagsfraktion haben wir eine starke Stimme für die Jugend in unserem Landkreis“.

Die Junge Union ist eine starke Stimme für die Jugend

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Stefanie Wagner in ihrem Amt einstimmig bestätigt. Ergänzt wird der mit Einigkeit gewählte Vorstand von den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Moritz Baur, Florian Kaida, Max Schmid und Susanne Wohlhöfler. Als Schriftführer fungieren Laura Wöllert und Thomas Wagner. Im Schatzmeister-Amt wurde Rebecca Doss bestätigt. Das Amt des Digitalbeauftragten bekleidet künftig Camillo Gußmack. Als Geschäftsführer wurden Johannes Kranz und Dominik Rieder berufen. Manuel Klimkeit wurde für die Aufgabe des Neumitgliederbeauftragten bestellt. Als Beisitzer wurden gewählt: Markus Bobinger, Sebastian Lichtlau, Benjamin Neumair, Elias Nzirorera, Felix Remmele, Angelina Seefried und Elisa Sittenberger. Die Kasse wird von Markus Hoser sowie Robin Striebel geprüft. (AZ)