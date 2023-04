Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

"Die Kirche lebt die eigenen Werte nicht vor": Warum sich Gläubige entfernen

Plus Was bewegt die Menschen zum Kirchenaustritt? Was hält andere Gläubige? Eine 18- und eine 67-Jährige nehmen Stellung. Dabei sind sie sich gar nicht so uneinig.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Wenn sonntags überall im Landkreis Günzburg die Glocken läuten, ist Elisabeth meist schon auf dem Weg in die Kirche. Für die 18-jährige Cara dagegen stellt das Einläuten oft nur noch ein Hintergrundgeräusch dar. Obwohl sie sich selbst als eine gläubige Person bezeichnet, denkt sie schon lange über den Austritt aus der Kirchengemeinde nach. Beide Frauen sprachen mit unserer Redaktion über Gemeinschaft, Skandale und Veränderung.

Im vergangenen Jahr traten nach Angaben des Standesamts Günzburg allein in dessen Verantwortungsgebiet 297 Personen aus der Kirche aus. Diese Entwicklung stimmt Elisabeth zwar traurig, verwundert sie jedoch nicht. "Die Botschaft der Kirchen scheint viele nicht mehr zu erreichen", sagt die 67-jährige Katholikin, die selbst in der Gemeinschaft und in der biblischen Botschaft Halt und Zuversicht findet. Sie schwelgt in Erinnerungen an volle Kirchen, besonders als vor 50 Jahren in der Heilig-Geist-Kirche Günzburg ein großer Aufbruch in der damals neuen, modernen Kirche zu spüren war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen