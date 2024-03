Die "Kompetenzwerkstatt Digitalisierung" startet am 11. April

In vier Praxismodulen in Unternehmen im Landkreis Günzburg können Beteiligte voneinander und miteinander lernen. Darum geht es in der neuen Veranstaltungsreihe.

Im Rahmen der Regionalmanagement-Initiative für den Landkreis Günzburg, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, findet von April bis Oktober eine Veranstaltungsreihe „Kompetenzwerkstatt Digitalisierung“ statt. Auftakt ist am 11. April im Areal Digital – Digitales Gründerzentrum Areal pro. Die anschließenden – jeweils einzeln buchbaren – Praxismodule finden im Juni, Juli und Oktober 2024 in unterschiedlichen Betrieben (Wanzl ( Leipheim), Eurotec ( Burtenbach), Arbeitsschutz-Express (Leipheim), Ludo Fact ( Jettingen-Scheppach)) statt.

Von- und miteinander lernen, was in Sachen Digitalisierung möglich ist

Idee der Veranstaltungsreihe ist, so Regionalmarketing, im Gesamtkontext „Zukunft der Arbeit“ unterschiedlichste Digitalisierungsthemen zu beleuchten und Impulse zu entsprechend geeigneten Maßnahmen im eigenen Betrieb zu geben. In der Auftaktveranstaltung stellen verschiedene „Kompetenzpartner“ Beratungs-, Förder- und Kooperationsmöglichkeiten themen- und branchenübergreifend vor und gehen jeweils auf erste konkrete Beispiele ein. In den Praxismodulen – ganz praxisnah direkt in ausgewählten Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Betriebsgrößen im Landkreis – werden einzelne Beispiele von Digitalisierungsmaßnahmen live präsentiert und es besteht die Möglichkeit zum konkreten, persönlichen Austausch. „Nach dem Motto ‚voneinander und miteinander lernen‘ geht es in den zunächst vier Praxismodulen darum, offen und praxisorientiert ins Gespräch zu kommen und möglicherweise weiterführende Kontakte zu knüpfen oder Kooperationen zu initiieren“, so Regionalmarketing-Geschäftsführer Axel Egermann. „Bei allen an der Veranstaltungsreihe Beteiligten kam die Idee der praxisnahen Kompetenzwerkstatt gut an. Es geht nicht darum, Dinge abzukupfern, sondern Inspirationen für eigene, individuelle Lösungen zu sammeln. Denn man muss das Rad nicht immer neu erfinden oder weit in die Ferne schweifen – es gibt viele tolle Beispiele zukunftsweisender digitaler Ansätze und Maßnahmen in Unternehmen und Betrieben bei uns in der Region“, ergänzt Projektleiterin Dagmar Derck.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Entscheider im Landkreis Günzburg, Geschäftsführer, IT-Verantwortliche, Entwicklungs-/Strategie-/Innovations-Verantwortliche und Personalentwickler in Unternehmen und Betrieben. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungsbausteinen (individuell buchbar, die Teilnehmerplätze aller Module sind begrenzt) ist ab sofort möglich.

Die Auftaktveranstaltung der „ Kompetenzwerkstatt Digitalisierung “ findet am Donnerstag, 11. April, 10.30-13 Uhr im Areal Digital, Leipheim statt. Als Kompetenzpartner vor Ort dabei sind Alexander Koch (Areal Digital), Elias Bernhart (Mittelstand-Digital Zentrum Augsburg ), Stefan Hohmann (Taskforce FKS+), Lukas März ( Handwerkskammer für Schwaben , Norbert Gehring /Marco Iaconisi ( Agentur für Arbeit ) und Prof. Dr. Jürgen Grinninger (HNU/TTZ Smart Production und Logistic). Detailliertere Infos zu den Referenten, Programm und Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.eveeno.com/auftakt_kw_digitalisierung.

Alle weiteren Termine und Anmeldelinks sind zu finden auf www.guenzburg-meinlandkreis.de. Für Rückfragen zum Projekt und den Veranstaltungen steht Projektleiterin Dagmar Derck unter d.derck@landkreis-guenzburg.de, Telefonnummer 08221/95-146 zur Verfügung. (AZ)