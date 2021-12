Die Kosten für die Jugendhilfe im Landkreis Günzburg steigen

Plus Corona hat Probleme in vielen Familien im Kreis Günzburg verschärft. Die Leiterin des Kreisjugendamts erklärt, warum sie steigende Ausgaben für die Jugendhilfe erwartet.

Sabine Nölke-Schaufler, die neue Leiterin des Kreisjugendamtes, hat die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Günzburg schon mal vorgewarnt: Nächstes Jahr würden die Ausgaben für die Jugendhilfe gegenüber diesem Jahr mit Sicherheit steigen – nicht zuletzt wegen der vielfältigen Probleme, die Corona gerade bei Kindern, Jugendlichen und deren Familien verursacht habe.