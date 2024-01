Landkreis Günzburg

Die Lücke im Günzburger Kreishaushalt ist geschrumpft

Plus Der Kreis Günzburg setzt den Rotstift an. Dadurch wird die Finanzierungslücke etwas kleiner – doch noch immer fehlt ein Millionenbetrag. So geht es nun weiter.

Von Jörg Sigmund

Der Landkreis Günzburg steht finanziell vor turbulenten Zeiten und gewaltigen Herausforderungen. Auch nach neuesten Berechnungen klafft im Haushalt 2024 eine Lücke von 7,9 Millionen Euro. Bei der ersten Lesung des Etats im Dezember hatte sie noch rund 11,86 Millionen Euro betragen. „Wir haben die vergangenen Tage genutzt, intensiv zu rechnen“, sagte Landrat Hans Reichhart ( CSU) bei der Sitzung des Kreisausschusses. „Doch es bleibt dabei: Wir kommen in eine Delle.“

Dass die Finanzierungslücke auf 7,9 Millionen Euro reduziert werden konnte, liegt an folgenden Eckdaten: Beim kommunalen Finanzausgleich hatte die Verwaltung zunächst mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 20,5 Millionen Euro kalkuliert. Nach jetzigem Stand erhält der Landkreis voraussichtlich 22,7 Millionen Euro, was im Vergleich zum bisherigen Ansatz einer Steigerung von 2,2 Millionen Euro entspricht.

