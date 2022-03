Landkreis Günzburg

"Die Menschen werden Verwundungen ihrer Seele erfahren"

Reise ins Ungewisse: Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine flüchten, kommen an der Grenze zur Ukraine mit einem Bus in der ungarischen Gemeinde Tiszabecs an.

Plus Der Günzburger Psychotherapeut Dr. Volkhard Schreiner über die Verfassung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die zu uns kommen. Und wie man ihnen helfen kann.

Von Till Hofmann

Herr Dr. Schreiner, was macht der Krieg mit den Menschen in der Ukraine?



Dr. Volkhard Schreiner: Die meisten Menschen werden sehr traumatisiert sein durch die Kriegsereignisse. Sie werden Verwundungen ihrer Seele erfahren. Die Qualität dieser Verletzungen, wenn man so will, hängt davon ab, wie überwältigend die Belastungen sind. Es wird leichtere und schwerere Belastungen geben. Flüchtlinge der ersten Tage waren den Kriegshandlungen vielleicht noch nicht so ausgesetzt, wenn sie hier ankommen. Und womöglich haben sie auch Verwandte oder Bekannte, die sie aufnehmen. Für diese Personen ist es vermutlich leichter, den Schritt in die Fremde zu tun. Aber es gibt auch Menschen, die ein paar Tage zu Fuß unterwegs waren, vielleicht wenig gegessen und kaum geschlafen haben. Vielleicht haben sie auch Kriegshandlungen unmittelbar miterlebt, haben gesehen, wie Häuser bombardiert wurden, haben Gewalt erfahren müssen im Nahbereich oder sind selbst Opfer von Gewalt geworden. Das ist dann eine ganz andere Hypothek.

