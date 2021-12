Landkreis Günzburg

13:00 Uhr

Die Müllgebühren im Kreis Günzburg werden deutlich erhöht

Plus Biotonnen im Landkreis Günzburg werden um 25 Prozent teurer, beim Restmüll ist die Preissteigerung noch etwas höher. Warum die Bürger nun mehr zahlen müssen.

Von Walter Kaiser

Etwa 20 Jahre herrschte Ruhe an der Preisfront, nun werden die Müllgebühren im Landkreis Günzburg erhöht - und zwar recht deutlich. Die neuen Gebührensätze, die der Kreistag einstimmig beschlossen hat, gelten bis Ende 2024. Ohne Preiserhöhung würde in den kommenden drei Jahren beim Abfallwirtschaftsbetrieb ein Defizit von etwa 13,3 Millionen Euro auflaufen, begründeten Landrat Hans Reichhart und Anton Fink, der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes, die Erhöhung der Müllgebühren. Die Alternative wäre ein schlechterer Service an den Wertstoffhöfen gewesen. "Wir wollen das tolle Angebot aber aufrechterhalten", betonte der Landrat.

