Die Nachfrage nach Reisepässen steigt im Kreis Günzburg

Plus Jedes Jahr beantragen viele Menschen kurz vor den Sommerferien noch schnell den Reisepass. Die Nachfrage ist in Günzburg gestiegen, besonders bei Kinderpässen.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie planen viele Menschen wieder den ersten richtigen Urlaub. Statt des üblichen Italienurlaubs kommt jetzt eher eine größere Reise infrage. Und das Wichtigste dabei: Hauptsache weit weg. Vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bürgerbüros bekommen die hohe Nachfrage nach Reisepässen deutlich zu spüren. Pressesprecherin Carmen Willer von der Stadt Günzburg erklärt die Hintergründe.