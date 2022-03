Die neuen tierischen Bewohner im Legoland Günzburg machen Spaß

Plus Statt zehn schwimmen nun zwölf Kuhnasenrochen im Günzburger Sea Life, das ein Teil des Legolands ist. Auch eine andere Verstärkung freut den Biologen Uwe Keller.

Die schwäbische Dorflandschaft erhält einen neuen Anstrich und ist deshalb aus dem Miniland abtransportiert worden. Eine Grachtenfahrt durch Amsterdam ist derzeit unmöglich, denn die Boote sitzen auf dem Trockenen. Das Wasser wurde abgelassen. Bis zum 2. April, dem Eröffnungstermin der diesjährigen Freizeitpark-Saison, ist noch viel zu tun. Je näher Tag X rückt, desto mehr wird im Deutschland Resort von Legoland gewerkelt. Momentan ist es noch überschaubar.