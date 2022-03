Auch Straßendienste im Kreis Günzburg von Spritpreisen betroffen

Plus Die hohen Spritpreise treiben im Kreis Günzburg die Kosten für Unternehmen mit großem Fuhrpark in die Höhe. Doch für Verkehrssicherheit gibt es keine Alternativen.

Etwa 100.000 Euro mehr für Kraftstoffe muss der Autobahnbetreiber Pansuevia in diesem Jahr vermutlich ausgeben. Auch für die Straßenbetriebsdienste wird das Jahr 2022 teuer. Die Verkehrssicherheit auf den Straßen im Landkreis Günzburg geht vor Einsparungen. Dennoch sehen die Verantwortlichen Möglichkeiten, die Kosten im Griff zu behalten.