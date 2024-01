Die Volkshochschule rückt Europa in den Mittelpunkt

Plus Mit dem Semesterprogramm geht die Vhs Günzburg auf aktuelle Entwicklungen und globale Krisen ein. Zugleich kommt in die geplante Fusion im Landkreis Bewegung.

Bildung für nachhaltige Entwicklung - unter diesem Motto sollten eigentlich zwei Semester der Volkshochschule Günzburg stehen. Doch die aktuelle Entwicklung auf der Welt, aber auch direkt vor der Haustüre, haben die Programmverantwortlichen umdenken lassen. "Europa weiter denken, Zukunft leben" ist jetzt das Leitmotiv für das Frühjahrssemester. Dafür gibt es neben der anstehenden Europawahl noch eine ganze Reihe weiterer Gründe.

Auch die jüngsten Landtags- und Bezirkswahlen haben bei der Entscheidung eine Rolle gespielt. "Die geringe Wahlbeteiligung, der Stimmengewinn rechtsextremer Parteien, der Antisemitismus", nennt Vhs-Leiterin Claudia Schoeppl einige Stichpunkte. "Wir haben uns dazu entschieden, Europa in den Fokus zu rücken." Dabei gehören europäische Themen schon seit Langem zum Vhs-Programm, nicht zuletzt durch die zahlreichen Sprachkurse. "Aber durch den Schwerpunkt wollen wir auch das Bewusstsein schärfen, dass wir hier vor Ort Europäer sind." Errungenschaften wie Demokratie, Menschenrechte und Freiheit gelte es zu verteidigen und zu zeigen, dass nur gemeinsam globale Krisen und Herausforderungen gemeistert werden können.