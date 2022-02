Landkreis Günzburg

Die Wahl-Vorbereitung für die Pfarrgemeinderäte im Kreis Günzburg läuft

Monika Bellan ist Vorsitzende des Wahlausschusses für die Pfarrgemeinderatswahlen in Rettenbach am 20. März. Sie ist seit zwölf Jahren Pfarrgemeinderätin.

Plus In den Pfarreigemeinschaften im Kreis Günzburg stehen die meisten Kandidaten für die Pfarrgemeideräte schon fest. Was Gläubige motiviert, mitzumachen.

Von Sandra Kraus

Am 20. März finden in ganz Bayern die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Im Vorfeld der Wahl haben sich Diözesanratsvorsitzende Hildegard Schütz und Bischof Bertram Meier an die Gläubigen gewandt, sich für die Wahl aufstellen zu lassen und letztlich auch zur Wahl zu gehen. In einer Videobotschaft sagt Bischof Meier: „Wir sähen wirklich alt aus, wenn es sie nicht gäbe.“ Besonders die junge Generation stünde im Fokus, denn „gerade im Pfarrgemeinderat brauchen wir junge Kräfte, burning persons, die für Jesus und das Evangelium brennen.“

