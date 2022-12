Landkreis Günzburg

vor 52 Min.

Die Weihnachts-Lesetipps der Buchhandlungen aus dem Kreis Günzburg

Plus Weihnachten steht vor der Tür. Zeit, mal wieder ein gutes Buch zur Hand zu nehmen. Für alle Leseratten haben Buchhandlungen aus dem Kreis Günzburg ganz besondere Tipps.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Bücher und Weihnachten sind eine Kombination, die sehr gut zusammenpasst. Bücher eignen sich perfekt dafür als Geschenk unter den Baum gelegt zu werden und einem lieben Menschen damit eine Freude zu machen. Das Lesen von Büchern ist aber auch eine beliebte Beschäftigung für die Tage, an denen kein Verwandtenbesuch ansteht und Zeit für Muse und Abschalten gefunden werden kann. Die Auswahl an Neuerscheinungen ist riesig, genauso wie das Angebot der Buchhandlungen an beliebten Klassikern. Um die Qual der Wahl zu erleichtern oder auch um Lust am Lesen zu wecken, geben drei Buchhändlerinnen aus dem Landkreis Tipps, was sie ihren Kundinnen und Kunden nicht nur für die Festtage empfehlen würden.

