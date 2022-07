Landkreis Günzburg

Die Zahl der Hitzetage nimmt im Landkreis Günzburg zu

Trinken, trinken, trinken: ein probates Mittel in der Sommerhitze. Die Anzahl der Hitzetage hat im Landkreis Günzburg zugenommen, wie ein Blick in die Statistik beweist.

Plus Ein Vergleich der Tage in zwei 30-Jahres-Zyklen macht den Anstieg deutlich. Wie der Landkreis darauf etwa in seinen Altenheimen reagiert.

Von Till Hofmann

Wenn die Sonne strahlt, setzen viele ihr Lächeln auf: Was gibt es Schöneres, als sich im Badesee abzukühlen, am Wassereis zu lecken oder sich mit Freunden zum Grillen zu treffen an einem wunderbaren Sommerabend? Doch es gibt auch diejenigen, die es in ihren stickigen Büros kaum mehr aushalten, wenn sich die Anzeige des Thermometers der 40-Grad-Marke zu nähern beginnt. Nicht wenige haben in den lauen Sommernächten ein Problem, einzuschlafen. Und zur einen oder anderen Kreislaufschwäche trägt die Hitze bei. Der Klimawandel, so scheint es, ist längst angekommen – auch im Landkreis Günzburg. Als Indikator dafür taugt die derzeitige Hitzewelle wenig, das ist ein temporäres Ereignis. Lange Zeitreihen haben da eher Aussagekraft. An der Zahl der Hitzetage, beobachtet über viele Jahre hinweg, kann abgelesen werden, wie sich der Veränderungsprozess niederschlägt.

