Landkreis Günzburg

vor 14 Min.

Die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss wächst im Kreis Günzburg

Plus Ein Blick in die Statistik zeigt die Entwicklung der Schulabschlüsse im Kreis Günzburg bis 2019. Und da liegt die Quote der Abschlusslosen in der Region bei acht Prozent.

Deutschlands Problemkinder werden immer mehr: 6,6 Prozent betrug zuletzt der Anteil der jungen Menschen, die keinen Schulabschluss schafften. Das sind 0,9 Prozentpunkte mehr als noch 2011. Der Kreis Günzburg kommt noch schlechter weg: Hier blieben zuletzt 8,0 Prozent (Vorjahr: 7,3 Prozent) ohne jeglichen Abschluss. Im bundesweiten Vergleich bedeutet das für den Landkreis Günzburg Platz 291 in der Bundesliga der Abschlusslosen. Die niedrigste Quote und damit Platz 1 hat der Kreis Main-Spessart mit 2,3 Prozent jungen Menschen ohne Abschluss.

