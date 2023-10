Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Diese Abgeordneten vertreten künftig die Interessen der Region im Landtag

Plus Neben Jenny Schack als Direktkandidatin haben es über die Liste Gerd Mannes, Marina Jakob und Max Deisenhofer geschafft. Zwei erlebten eine Zitterpartie.

Von Till Hofmann

Keine 48 Stunden sind vergangen, da sitzt Jenny Schack bereits in ihrer ersten CSU-Fraktionssitzung als frisch gewählte Landtagsabgeordnete. Es galt am Dienstag, den Nachfolger von Thomas Kreuzer als Fraktionsvorsitzenden von nun insgesamt 85 CSU-Mandatsträgern zu bestimmen. Mit Klaus Holetschek, dem bisherigen bayerischen Gesundheitsminister, trat einer an, der beliebt in der Fraktion und respektiert von Ministerpräsident Markus Söder ist. Das ist eine Kombination, die nicht viele auf sich vereinen können. Zudem folgt auf einen Schwaben ein Schwabe. Der Regionalproporz gerät an dieser Stelle also nicht durcheinander.

Jenny Schack, hier bei ihrer Stimmabgabe am Sonntag, hat es als Direktkandidatin der CSU geschafft und ist nun Landtagsabgeordnete. Foto: Alexander Kaya

Nominiert hat die CSU auch Parteichef Markus Söder für das Amt des Ministerpräsidenten und Ilse Aigner für die Position der Landtagspräsidentin. Mittendrin Jenny Schack, die nach eigenen Worten "ein, zwei Sekunden" hatte, in denen sie sich innerlich gefragt habe: "Was hab' ich da eigentlich gemacht?" Bammel vor ihrem Mandat brachte sie damit nicht zum Ausdruck. "Aber mir wurde noch einmal die Gewichtigkeit dieser Aufgabe in den nächsten fünf Jahren bewusst." Zugleich nutzte sie die Zeit, mit Altbekannten ein Schwätzchen zu halten, wie der Wahlkampf gelaufen ist, und neue Parteifreunde und -freundinnen kennenzulernen. Die Verwaltungsstrukturen im Landtag müssen ebenfalls erst noch verinnerlicht werden, das geschieht in den nächsten Tagen und Wochen – ebenso der Einzug in ein Abgeordnetenbüro. Am Dienstag stand am frühen Nachmittag dann noch ein Essen in der Landtagskantine an, ehe eine weitere Fraktionsbesprechung folgte. Der nächste große Termin ist dann die konstituierende Sitzung des Landtags am 30. Oktober.

