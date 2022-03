Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Diese Besuchsregeln gelten in den Kliniken im Landkreis Günzburg

In der Fachklinik in Ichenhausen gilt aktuell ein Besuchsstopp. Grund sind unter anderem mehrere Corona-Fälle unter den Patientinnen und Patienten.

Plus Nur die Kernfamilie oder nur im Ausnahmefall: Welche Besuchsregelung in welcher Klinik im Landkreis Günzburg gilt. Und warum sich diese Regeln unterscheiden.

Von Sophia Huber

Möchte man einem kranken Familienmitglied in der Fachklinik Ichenhausen einen Genesungswunsch zukommen lassen, kann man sich zwischen Blumenmädchen, Sonnenblume, Teddybär, Blumenstrauß oder Alpenpanorama entscheiden. Das sind die Motive für die Grußkarten, die man auf der Internetseite der Fachklinik gestalten und dem oder der Angehörigen zustellen lassen kann. Denn einfach so auf die Station zu Besuch kommen, das geht mitten in der Omikron-Welle nicht. Wir haben zusammengefasst, in welchen Kliniken im Landkreis welche Besuchsregelungen gelten – und festgestellt, dass sie sich trotz der gleichen Inzidenz im Kreis unterscheiden.

