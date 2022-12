Diese Menschen aus dem Kreis Günzburg haben 2022 beeindruckt

Plus Im Landkreis gab es dieses Jahr einige Personen, die von sich reden machten - sei es durch ihr Verhalten, ihre Leistung oder durch unerwartete Entscheidungen.

Im Jahr 2022 gab es einige Personen, die auf eine eigene, ganz bestimmte Art und Weise auf sich im Landkreis Günzburg aufmerksam gemacht haben. Entweder weil sie etwas Überraschendes gemacht haben, womit kaum jemand gerechnet hat. Oder weil sie uns mit ihrem Verhalten nachhaltig beeindruckt haben. Wir stellen eine kleine Auswahl der Personen des Jahres 2022 kurz vor.