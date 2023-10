Diese Petition findet auch der Oberbürgermeister gut

Die Ortstelle der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hielt in Günzburg ihre Jahreshauptversammlung ab. Dabei gab es einige Forderungen.

Die Krisen haben uns stärker gemacht.“ Dieses Resümee zog Paul Stüber, von der Region Schwaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bei der Jahreshauptversammlung der Ortsstelle Günzburg-Thannhausen-Neu-Ulm in Günzburg im Gasthof „Rose“. Seit vielen Jahren seien die Mitglieder der NGG, auch in Schwaben, nicht mehr so aktionsbereit gewesen, wie in den letzten Monaten. Sie hätten erkannt, dass man als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer auf der Strecke bleibt, wenn man für sein Einkommen und seine Rechte nicht kämpft.

NGG-Ortsstellenvorsitzende Maria Witiuk selbst freute sich über den guten Besuch „ihrer“ diesjährigen Jahreshauptversammlung und darüber, dass die Diskussionsbeiträge der von ihr eingeladenen Referentinnen und Referenten von den Anwesenden mit viel Beifall bedacht wurden.

Umfassendere Pflegeversicherung wird gefordert

Die Günzburger DGB-Ortsvorsitzende Helga Springer-Gloning, forderte in ihrem Kurzreferat endlich eine Pflegeversicherung einzuführen, die die Kosten, insbesondere auch bei stationärer Pflege voll abdecke. Die gegenwärtige Pflegeversicherung sei weit davon entfernt. Es sei eines Sozialstaates unwürdig, wenn Pflegebedürftigkeit im Alter sehr oft zur Altersarmut führe.

Der DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning zitierte in seinem Beitrag aus dem Leitbild des Landkreises Günzburg den Satz: „Zu guten Arbeitsbedingungen gehören insbesondere tarifliche Bezahlung und betriebliche Mitbestimmung.“ Der DGB-Kreis habe deshalb den Landrat, die Vorsitzenden der demokratischen Kreistagsfraktionen und den Günzburger Oberbürgermeister angeschrieben und gebeten, die Petition des DGB-Bayern für ein „faire Löhne Gesetz“ zu unterstützen. Ein solches Gesetz schaffe die Grundlage, dass dieses Ziel des Landkreisleitbildes auch besser umgesetzt werden kann. Der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Gerd Olbrich unterstützen inzwischen die Petition. (AZ)