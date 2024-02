Diese Schüler sind Landkreis-Sieger des Planspiels Börse

Beobachten, berechnen, Ruhe bewahren – diese Fähigkeiten bewiesen die Teilnehmer des Börsenspiels auch dieses Jahr. Wer im Kreis Günzburg erfolgreich war.

Jährlich nehmen hunderttausende Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und Lehrkräfte an dem weltweiten Online-Wettbewerb "Planspiel Börse" der Sparkassen teil. So waren es in der diesjährigen 41. Spielrunde etwa 300 Teilnehmende in rund 90 Teams im Landkreis Günzburg, die vier Monate lang fleißig Wertpapiere kauften und verkauften, um ihren Depotgesamtwert zu steigern. Von den 50.000 Euro virtuellem Startkapital können dabei konventionelle sowie nachhaltige Wertpapiere erworben werden, die auch tatsächlich am Handelsplatz "Börse Stuttgart" angeboten werden. Indem dabei nach den realen Kursen abgerechnet wird, können sich die Teilnehmer mit dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut machen und zugleich Erfahrungen im Umgang mit Aktien sammeln. Dadurch sollen auf spielerische Weise Grundkenntnisse über die Funktionsweise der Börse vermittelt werden.

Obwohl einige Teams nicht erscheinen konnten, herrscht eine gute Stimmung bei der Siegerehrung Foto: Elly Ventroni

Zur Situation an der Börse, mit der sich die Teilnehmenden konfrontiert sahen, meint An Minh Pham, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Günzburg: "2023 war ein gutes Börsenjahr". Das hätte zum einen an den sinkenden Energiepreisen und zum anderen an dem Rekordhoch des Dax zum Jahresende gelegen.

Das haben sich die Teams natürlich zu Nutzen gemacht. So steigerte das Team "Jufda" vom Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) das Startkapital auf 61.301,68 Euro. Damit errangen sie den 1. Platz und erhielten den Wanderpokal in Form eines bronzenen Bullen, den sie jedoch leider nicht selbst annehmen konnten. Ihre Strategie sei einfach gewesen erklärt der Betreuungslehrer der Sieger, Gerhard Pfeiffer, in ihrem Namen: Sie hätten die richtigen Aktien gewählt und dann "liegen gelassen". Dabei hätten sie auf solche von NVIDIA, Amazon, Apple und Rheinmetall gesetzt.

Der zweite Platz beim Planspiel Börse geht nach Krumbach

Der 2. Platz ging an "Die vier Brillenschlangen" von der Mittelschule Krumbach, den 3. erzielte das Team "TradingHasen" vom Maria-Ward-Gymnasium Günzburg und den 4. Platz das Team "Die Häuptlingsbande" vom SKG Krumbach.

Besonders gewürdigt wird bei dem Wettbewerb das Investment in nachhaltige Aktien, indem es die Bewertungskategorie des "Nachhaltigkeitsertrags" gibt. Der gläserne Nachhaltigkeits-Siegerpokal wurde dieses Jahr an das Team "STONKS420" von der FOSBOS Krumbach verliehen, die einen Nachhaltigkeitsertrag von 5.246,73 Euro erwirtschafteten.

Die Sieger der Kategorie Nachhaltigkeit stellen ihre Strategie vor. Foto: Elly Ventroni

Den 2. Platz dieser Kategorie belegte das Team "Bambusbörse" vom Dossenberger Gymnasium in Günzburg, den 3. wiederum errangen die "Coolen Buben" von der Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg und auf dem 4. Platz landete das Team "keinplanspiel", ebenfalls von der FOSBOS Krumbach.

Gina Maria De Nardi und Timo Guggenmoos, die Erstplatzierten in der Nachhaltigkeitsbewertung, erklären, dass es vor allem wichtig gewesen sei geduldig zu bleiben und trotz der Höhen und Tiefen, die die Kurse durchlaufen, nicht panisch zu werden. So fühlten sie sich gut vorbereitet, selber in den Aktienmarkt zu investieren – und hätten damit neben dem Sieg etwas fürs Leben gelernt. (mit AZ)