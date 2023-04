Diese Schülerinnen waren beim Börsenspiel im Landkreis erfolgreich

Plus Die Sieger des Planspiels Börse aus dem Kreis Günzburg wurden geehrt. Wie das Wertpapierspiel funktioniert und warum Frauen an der Börse nicht unterschätzt werden sollen.

Im vergangenen Jahr startete die 40. Spielrunde des Planspiels Börse. Von den bundesweit 96.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, sowie Auszubildenden und anderen jungen Erwachsenen beteiligten sich auch 300 Teilnehmer im Landkreis Günzburg. Aufgeteilt in rund 100 Teams handelten sie vier Monate lang mit Wertpapieren. Die Grundlage dafür: eine App und ein virtuelles Start-Kapital von 50.000 Euro.

Echte Kurse und bekannte Aktien

Mit dem Ziel, die junge Generation bei der persönlichen Finanzplanung zu fördern und mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen, vertraut zu machen, startete im Oktober 2022 das 40. Börsenspiel. Die Teilnehmer erhielten ein virtuelles Start-Depot in Höhe von 50.000 Euro. Dann ging es vier Monate lang um das richtige Anlegen und Handeln. Wer im Planspiel Börse mitmacht, hat Zugriff auf all die Aktien, die auch an dem Handelsplatz Börse Stuttgart angeboten werden. Abgerechnet wird deshalb immer nach aktuellen Kursen.

Beim Kauf und Verkauf von Aktien können sich die Teams entweder auf den Depotgesamtwert oder auf den Nachhaltigkeitsertrag fokussieren. Für beide Kategorien gibt es eine Rangliste. Wer auf nachhaltige Wertpapiere setzt, kann es bei der Nachhaltigkeitsrangliste nach oben schaffen und wer erfolgreich mit konventionellen Wertpapieren handelt, hat eine Chance auf gute Plätze in der Depotgesamtwertung, so die Informationen der Sparkasse. Bei ersterer geht es um Gewinnsteigerungen durch Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen, die beispielsweise auf Klimawandel oder verantwortungsvolle Führungsstrukturen achten.

Der Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, Daniel Gastl, stellte die Sieger vor. Foto: Dorothea Rosskopf

Mit überlegtem und kalk uliertem Handeln zum Erfolg

Trotz Inflation, Energiekrise und Ukraine-Krieg schien der deutsche Börsenmarkt stabil, erklärt Andre Holländer, Referent des Vorstandsstabes der Sparkasse. Der DAX, bedeutendster deutscher Aktienindex, stieg sogar im Laufe des Spieles um 24 Prozent. Laut der Sparkasse Günzburg-Krumbach setzten die Teilnehmer trotzdem „vor allem auf die US-Riesen Amazon, Tesla sowie Apple und investierten branchenübergreifend auch in Adidas und Microsoft“.

Im Landkreis Günzburg gewann das Team „oceans6“ vom Maria-Ward-Gymnasium Günzburg in der Gesamtwertung. Sie vergrößerten ihr Kapital von 50.000 Euro auf 57.344,61 Euro und erhielten dafür 150 Euro und den Wanderpokal: einen bronzenen Bullen. Den 2. Platz machte das Team „Easy win Ufc“ des Simpert-Krämer-Gymnasiums Krumbach, den 3. Platz das Team „Hell-Investment“ vom Maria-Ward-Gymnasium Günzburg. In der Nachhaltigkeitsbewertung gewann das Team „PeakyBlinders“ vom Dossenberger Gymnasium Günzburg mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 2742,43 Euro. Auf dem 2. Platz landete das Team „Johnny“ des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg, den 3. Platz das Team „BPEV Krumbach“ von der Mittelschule Krumbach.

Das Team „PeakyBlinders“ vom Dossenberger Gymnasium Günzburg gewann in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ mit einem Ertrag von 2.742,43 Euro. Foto: Dorothea Rosskopf

Zu den Strategien beider Ranglisten-Gewinner gehörten überlegtes und kalkuliertes Handeln: Man habe Statistiken ausgewertet, sich auf bestimmte Aktien besonders fokussiert und trotzdem kein Risiko gescheut. Die Nachhaltigkeitsgewinner des Dossenberger Gymnasiums erklärten außerdem, dass sie als Schüler einer Umweltschule besonderen Fokus auf nachhaltige Aktien setzen wollten. Allerdings auch, weil sie bemerkten, dass andere Teams weniger auf Nachhaltigkeit achteten, „so war es einfacher zu gewinnen“.

„Frauen sollen nicht unterschätzt werden“

Die Gewinnerinnen des Maria-Ward Gymnasiums erzählten bei dem Erfahrungsbericht neben „Erfahrung fürs Berufsleben“ und „Weiterbildung“ von einer ganz besonderen Motivation, das Spiel zu gewinnen. „Vertretung des weiblichen Geschlechts in einer Männer dominierten Branche“ heißt es auf der selbst gestalteten Powerpoint der Schülerinnen. Ein berechtigter Punkt, denn eine Studie des Deutschen Aktieninstituts zeigt: 2022 beteiligten sich in Deutschland etwa 4,7 Millionen Frauen und mit 8,1 Millionen Männern fast doppelt so viele Herren am Börsenhandel. Zwar ist die Tendenz der aktiven Frauen im Aktienmarkt steigend, aber trotzdem gibt es Nachholbedarf. Das sieht auch Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse so: „Wir stellen fest, dass immer mehr Damen sich für unseren Beruf interessieren, deswegen werben wir natürlich auch dafür, dass möglichst viel junge Frauen zu uns kommen.“ Schwerer hätten es Frauen allerdings nicht, ganz im Gegenteil, sie seien oft sehr viel erfolgreicher als Männer bei der Anlage, erzählt er und lacht.

.

Während eines Erfahrungsberichts werden Strategie und Motivation der Gewinner „oceans6“ vorgestellt. Foto: Dorothea Rosskopf

Anna Denzler erklärt den Standpunkt ihrer Gruppe so: „Wir spüren selbst, dass Männer oftmals viele Vorteile haben und dass Frauen unterschätzt werden, vor allem in solchen Bereichen“, Frauen würden eher in soziale Berufe gedrängt werden. Deswegen wollten sie beweisen, dass das nicht stimme. Und das haben sie.