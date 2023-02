Landkreis Günzburg

vor 50 Min.

Diese Stadt im Kreis Günzburg hat bei der Solarenergie die Nase vorn

Der Zuwachs an Solaranlagen in den Städten im Landkreis Günzburg ist bayernweit unterdurchschnittlich. Dabei liegt der Freistaat schon auf dem letzten Platz.

Plus Beim Ausbau von Solaranlagen schneiden die sechs Städte des Kreises Günzburg für 2022 unterdurchschnittlich ab. Was zunächst schlecht aussieht, ist sehr gut.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung steigt in Deutschland stetig. Das Vergleichsportal für Solaranlagen "Selfmade Energy" hat nun die offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2022 für 2050 deutsche Städte ausgewertet. Das Ergebnis für den Landkreis Günzburg ist auf den ersten Blick ernüchternd: In den sechs Städten Burgau, Günzburg, Ichenhausen, Krumbach, Leipheim und Thannhausen ist der Zuwachs an Solaranlagen deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen