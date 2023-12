Landkreis Günzburg

Mehrere Unternehmen im Kreis Günzburg haben Kurzarbeit angemeldet

In der Baubranche ist die Verunsicherung groß, für den Spielehersteller Ludo Fact ist nach der Coronakrise die Nachfrage eingebrochen.

Plus Eine schlechte Auftragslage für zu viel Personal oder zu wenig Personal für die gute Auftragslage. So geht es regionalen Firmen aus unterschiedlichen Branchen.

Einen Haken hinter das Jahr 2023 möchte Fabian Walz setzen. Für seine Firma Ludo Fact, die Puzzles, Brett- und Kartenspiele herstellt, war zumindest das erste Halbjahr "mit Abstand das schlechteste" im Vergleich zu den Vorjahren, sagt der Geschäftsführer auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Firma blieb nichts anderes übrig, als für Teile der Belegschaft Kurzarbeit anzumelden. Ludo Fact ist jedoch nicht das einzige Unternehmen im Landkreis Günzburg, das zu diesem Mittel greifen musste, um nicht Stammpersonal zu entlassen. Der Trend zieht sich durch mehrere Branchen.

Bürokratie, Politik, Energiepreise, Inflation, Fachkräftemangel: Diese Begriffe nannten Betriebe in der Herbst-Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Landkreis am häufigsten, wenn sie nach den Risiken für die Geschäftsentwicklung ihres Unternehmens aufgrund der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen gefragt wurden. Die Firma Ludo Fact hat mit einem anderen Problem zu kämpfen. In der Coronakrise sei die Nachfrage nach Spielen extrem hoch gewesen, "Puzzles und Spiele liefen außergewöhnlich gut", sagt Fabian Walz. Das Verkaufsniveau sei auch heute nicht schlecht. Der Knackpunkt sei, dass die Großkunden zu hohe Lagerbestände angehäuft hätten.

