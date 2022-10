Landkreis Günzburg

18:04 Uhr

Diese Weihnachtsmärkte finden 2022 im Landkreis Günzburg statt

Bei der Burgauer Schlossweihnacht wird es in diesem Jahr trotz Energiesparmaßnahmen leuchten – dank der LED-Technik und Zeitschaltuhren.

Plus Zwar deuten die Temperaturen nicht darauf hin, aber in knapp sechs Wochen ist der erste Advent. Wir haben uns umgehört: Welche Weihnachtsmärkte finden (in bewährter Form) statt?

Lichterglanz und Tannenduft: Das soll es beim Adventsmarkt im Kloster Wettenhausen am 19. und 20. November geben. Der winterliche Tannenduft ist garantiert – aber ob dieses Jahr tatsächlich Lichter funkeln? In ganz Bayern sind die Kommunen zum Energiesparen aufgerufen worden. Das wirkt sich – mal mehr, mal weniger – auf die Weihnachtsmärkte in der Region aus.

